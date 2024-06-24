Православные христиане отмечают День Святого Духа

В понедельник Русская православная церковь отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа. Об особенностях праздника написало РИА Новости.

Этот христианский праздник, известный как Троица или Пятидесятница, относится к числу «двунадесятых» церковных торжеств. Он всегда отмечается через 50 дней после Пасхи в память о сошествии Святого Духа на апостолов.

В Евангелии описывается, как на апостолов сошло пламя, окружив каждого из них, собравшихся в тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме. После этого они получили «дар языков» и стали говорить на разных языках, проповедуя веру Христову по всему миру.

Христианские богословы подчеркивают, что сошествие Святого Духа на апостолов показывает заботу Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей, а Бог-Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры.

Понятие Троицы является центральным в христианском богословии: Бог един по существу, но троичен в лицах (ипостасях) — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, образуя «единосущную и нераздельную» Троицу.

Праздник Святого Духа был установлен церковью как ответ на учение еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и Его единосущность с Богом-Отцом и Сыном. В День Святого Духа во всех православных храмах традиционно совершается праздничная Божественная литургия.

Ранее икону «Святая Троица» увезли в Троице-Сергиеву лавру.