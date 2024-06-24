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Пострадавших в ходе теракта в Дагестане прооперировали

Мэр Махачкалы Умавов сообщил, что пострадавших при теракте прооперировали

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пострадавших, доставленных в больницу Махачкалы после теракта, прооперировали, они находятся под постоянным присмотром врачей, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

«После проведения оперативного совещания по поводу случившегося сегодня в республике, посетил Республиканскую клиническую больницу, где встретился с главным врачом медицинского учреждения Газиявдибиром Мусаевым. В случае необходимости администрация Махачкалы окажет всю необходимую помощь лечебному учреждению в сложившейся тяжелой ситуации», — рассказал глава города.

Главврач РКБ доложил Умавову о состоянии раненых и рассказал, что они прооперированы и находятся под постоянным контролем врачей.

Мэр заявил, что произошедшее в республике — большая трагедия для дагестанского города, а «совершенное преступление направлено на дестабилизацию ситуации в регионе».

23 июня в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. После этого в Дагестане ввели режим КТО.

По последним данным, в республике погибло 10 человек.

Ранее в Севастополе объявили траур после атаки ВСУ.

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