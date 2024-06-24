Россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно

Каждый третий россиянин (33%) делал ремонт самостоятельно. 24% предпочли довериться специалистам. 43% опрошенных частично проводили все работы самостоятельно, а сложные дела доверили специалистам. Это показало исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В начале лета товары для строительства и ремонта традиционно пользуются спросом у россиян. Так, 1-17 июня 2024 года оборот магазинов стройматериалов вырос в 4 раза по сравнению с 1-17 июня 2023 года, платежей стало больше в 3 раза, покупателей — в 2 раза, а средний чек увеличился на 47% и составил 20 985 рублей. А по сравнению с 1-17 мая 2024 года рост оборота составил 35%, платежей — 22%, покупателей — 23%, а среднего чека — 11%.

По сравнению с маем вырос и сегмент товаров для дома и ремонта: его оборот в первой половине июня увеличился на 9%, количество платежей — на 4%, а плательщиков — на 8%. Средний чек вырос на 5%, до 17 625 рублей.

Оборот сегмента строительного оборудования и расходных материалов увеличился на 37% по сравнению с маем 2024 года, количество платежей — на 65%, плательщиков — на 82%, при этом средний чек снизился на 17% и составил 15 884 рубля. Аналитики ЮKassa связывают это с тем, что все основные крупные закупки уже прошли весной, и теперь потребители покупают недостающие материалы по более низким ценам.

63% участников исследования поделились, что у них дома есть плоскогубцы. У 61% — измерительные приборы (рулетка, линейка), а у 60% имеются в жилище электроинструменты.

59% опрошенных отмечали наличие молотка. 54% проголосовали за малярные инструменты, 37% — за перфоратор. У 27% респондентов есть профессиональный набор со всеми инструментами. 14% обратили внимание на покупку строительного пылесоса, 13% — бензопилы, 11% — циркулярной пилы.

У 9% участников исследования нет инструментов для ремонта дома.

Каждый десятый респондент (11%) готов одномоментно потратить на покупку новых инструментов до 1 тыс. рублей. 13% устроит диапазон от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 23% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

15% участников исследования проголосовали за сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 7% опрошенных могут потратить более 10 тыс. рублей. 27% поделились, что все будет зависеть от ситуации.

4% респондентов не готовы ни при каких обстоятельствах покупать инструменты для ремонта.

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