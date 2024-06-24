Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно

Каждый третий россиянин делает ремонт самостоятельно

close
100%
Shutterstock

Каждый третий россиянин (33%) делал ремонт самостоятельно. 24% предпочли довериться специалистам. 43% опрошенных частично проводили все работы самостоятельно, а сложные дела доверили специалистам. Это показало исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В начале лета товары для строительства и ремонта традиционно пользуются спросом у россиян. Так, 1-17 июня 2024 года оборот магазинов стройматериалов вырос в 4 раза по сравнению с 1-17 июня 2023 года, платежей стало больше в 3 раза, покупателей — в 2 раза, а средний чек увеличился на 47% и составил 20 985 рублей. А по сравнению с 1-17 мая 2024 года рост оборота составил 35%, платежей — 22%, покупателей — 23%, а среднего чека — 11%.

По сравнению с маем вырос и сегмент товаров для дома и ремонта: его оборот в первой половине июня увеличился на 9%, количество платежей — на 4%, а плательщиков — на 8%. Средний чек вырос на 5%, до 17 625 рублей.

Оборот сегмента строительного оборудования и расходных материалов увеличился на 37% по сравнению с маем 2024 года, количество платежей — на 65%, плательщиков — на 82%, при этом средний чек снизился на 17% и составил 15 884 рубля. Аналитики ЮKassa связывают это с тем, что все основные крупные закупки уже прошли весной, и теперь потребители покупают недостающие материалы по более низким ценам.

63% участников исследования поделились, что у них дома есть плоскогубцы. У 61% — измерительные приборы (рулетка, линейка), а у 60% имеются в жилище электроинструменты.

59% опрошенных отмечали наличие молотка. 54% проголосовали за малярные инструменты, 37% — за перфоратор. У 27% респондентов есть профессиональный набор со всеми инструментами. 14% обратили внимание на покупку строительного пылесоса, 13% — бензопилы, 11% — циркулярной пилы.
У 9% участников исследования нет инструментов для ремонта дома.

Каждый десятый респондент (11%) готов одномоментно потратить на покупку новых инструментов до 1 тыс. рублей. 13% устроит диапазон от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 23% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

15% участников исследования проголосовали за сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 7% опрошенных могут потратить более 10 тыс. рублей. 27% поделились, что все будет зависеть от ситуации.

4% респондентов не готовы ни при каких обстоятельствах покупать инструменты для ремонта.

Ранее россиянам дали советы, как сделать ипотеку выгоднее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами