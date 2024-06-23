На месте КТО в Дагестане спасены три человека, которые оказались заблокированы в доме

И.о. главы Дербента Ахмед Кулиев приехал на место проведения КТО. Как сообщают «Дербентские новости», при его участии удалось спасти запертых в соседнем от места штурма доме девочку-инвалида , ее маму и тетю.

Девочка по имени Ирада Ханова позвонила мэру и попросила вытащить ее семью из ловушки , так как у мамы начинался приступ астмы, а за стенкой была стрельба.

Силовики оперативно спасли людей. В сообщении говорится, что им оказывается медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. По данным муфтията республики, погибли 10 человек, в том числе 8 полицейских, пострадали — 34. Впоследствии также стало известно о гибели начальника отдела полиции Дагестанских Огней. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.