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В Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова

«Известия»: в Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров

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Телеграм-канал «112»

Полиция задержала главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации «Ридовка», Омарова задержали в его доме в Сергокале.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что двое сыновей Магомеда Омарова, предположительно, участвовали в нападении на Махачкалу. В публикации утверждается, что якобы Османа и Адиля Омаровых ликвидировали в городе.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.

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