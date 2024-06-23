В Махачкале закончилась перестрелка у церкви

Перестрелка между правоохранителями и боевиками у церкви в Махачкале закончена, люди в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Дагестану.

19 человек, которые спасались в церкви от террористов, выведены сотрудниками полиции, им ничего не угрожает. Захвата заложников не было, заявили в ведомстве.

До этого сообщалось, что сотрудник Росгвардии погиб и еще несколько получили ранения в ходе перестрелки с боевиками в Махачкале.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.