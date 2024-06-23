В Махачкале сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков

Сотрудник Росгвардии погиб и еще несколько получили ранения в ходе перестрелки с боевиками в Махачкале. Об этом сообщаетТАССТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате нападения один сотрудник Росгвардии погиб, несколько ранены», — говорится в сообщении.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.