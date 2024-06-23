Правоохранительные органы устанавливают организаторов нападений в Дагестане

Боевики, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте, являются последователями международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там подчеркнули, что в рамках следствия будут установлены кураторы и организаторы произошедшего.

До этого сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

Проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте 23 июня.

По информации СМИ, в Дербенте продолжается перестрелка на одной из улиц. Граждан просят оставаться дома.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.