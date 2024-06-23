Синагога и церковь в Дербенте сгорели

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что синагога и церковь сгорели после нападения боевиков в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что по имеющейся на данный момент информации, перестрелка в городе возобновилась.

В МВД добавили, что в ориентировку был объявлен черный автомобиль «Веста» с госномером «Н 075 УТ 05».

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что режим контртеррористической операции (КТО) введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

До этого в министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.