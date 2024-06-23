Медведев назвал страны, ответственные за обстрел Севастополя

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю на власти Соединенных Штатов и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ублюдки из США поставляют ракеты с кассетным зарядом бандеровцам и помогают навести их на цель. Ублюдки в Киеве выбирают в качестве цели пляж с мирными людьми и нажимают на кнопку», – заявил зампред.

Он также отметил, что произошедшее в Севастополе выходит за рамки военных действий и является терактом против мирных жителей России, совершенным в православный праздник.

Медведев также приравнял американские и украинские власти, назвав их безумным фанатиками.

В посте он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Ранее Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь.