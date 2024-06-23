В Дербенте возобновилась стрельба

На улицах дагестанского Дербента после паузы возобновилась стрельба. Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, силовики ищут черный автомобиль Lada Vesta, на котором, предположительно, пытаются скрыться террористы.

Как пишет Baza, звуки стрельбы слышали на улице Таги-Заде. Действует план «Перехват».

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале.

По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Махачкале ликвидировали двоих террористов, напавших на полицейских.