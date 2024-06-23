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МВД назвало предварительное число пострадавших при стрельбе в Дагестане

МВД: в результате стрельбы в Дагестане пострадали 16 человек

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

В ходе нападения террористов на храмы, синагогу и полицейских в Дербенте и Махачкале пострадали как минимум 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«По предварительной информации, 16 человек пострадали в результате терактов в Дагестане», — рассказали журналистам.

При этом, по данным Telegram-канала 112, число пострадавших достигло 23.

Вечером 23 июня в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в Дербенте — два храма. В обоих городах произошли перестрелки с полицией, в ходе которых были ликвидированы два боевика. Возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете рассказали, что сейчас проверяются все детали произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к терактам.

Ранее появились кадры с места, где ликвидировали террористов в Махачкале.

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Стрельба в Дагестане
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