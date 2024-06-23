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Выросло число пострадавших в ходе вооруженных нападений в Дагестане

112: число пострадавших во время нападения на Дербент и Махачкалу возросло до 23

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Телеграм-канал «Baza»

Количество пострадавших во время нападения на Дербент и Махачкалу возросло до 23 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

На данный момент известно о пяти погибших.

По последним данным МВД, в Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек.

Вечером 23 июня в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в Дербенте — два храма. Есть погибшие и раненые, в том числе среди сотрудников полиции. Информация уточняется. На местах преступлений уже работают следователи и криминалисты.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

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