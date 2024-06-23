Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале ликвидировали двоих террористов, напавших на полицейских

Baza: двоих террористов, напавших на полицейских в Махачкале, ликвидировали

close
100%
Блог Дагестана' class="item-image" >
Телеграм-канал Блог Дагестана

Двоих террористов, совершивших нападение на сотрудников полиции в Дагестане, удалось ликвидировать. Об этом сообщает Baza и публикует видео с места действия.

На кадрах видно, как два человека в черной одежде лежат на земле.

До этого в Министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что перестрелка полиции с преступниками продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. В ведомстве сообщили, что в результате нападения неизвестных один сотрудник полиции погиб, шестеро ранены. Отмечается также, что среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

23 июня в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в Дербенте — два храма. Есть погибшие и раненые.

Ранее глава Дагестана назвал «нелюдями» стрелявших по храмам в Махачкале и Дербенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами