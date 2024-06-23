В Махачкале ликвидировали двоих террористов, напавших на полицейских

Двоих террористов, совершивших нападение на сотрудников полиции в Дагестане, удалось ликвидировать. Об этом сообщает Baza и публикует видео с места действия.

На кадрах видно, как два человека в черной одежде лежат на земле.

До этого в Министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что перестрелка полиции с преступниками продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. В ведомстве сообщили, что в результате нападения неизвестных один сотрудник полиции погиб, шестеро ранены. Отмечается также, что среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

23 июня в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в Дербенте — два храма. Есть погибшие и раненые.

Ранее глава Дагестана назвал «нелюдями» стрелявших по храмам в Махачкале и Дербенте.