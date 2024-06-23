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Жительница Дербента рассказала о гибели настоятеля храма, который обстреляли неизвестные

В Дербенте убили настоятеля православной церкви Николая Котельникова

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В Дербенте в ходе нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы был убит настоятель протоиерей Николай Котельников. Об этом «Газете.Ru» сообщила жительница Дербента Анастасия (имя изменено) со ссылкой на супругу священнослужителя.

«К сожалению, я нахожусь не в Дербенте. Но моя мама очень близка с семьей батюшки. Буквально сегодня она тоже была в церкви, но успела уйти до этих событий. После информации об убийстве батюшки позвонила матушке, чтобы узнать, правда или нет. Она сказала, что за 20 минут до этих событий вышла в магазин, а когда вернулась там уже была перестрелка. Ей сообщили, что батюшка был убит. Другой информации у меня, к сожалению, нет. Но речи о том, что он жив — тоже нет», — рассказала Анастасия.

Убийство священнослужителя подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. В своем Telegram-канале он сообщил, что отцу Николаю перерезали горло.

«По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — написал он.

В воскресенье, 23 июня в дагестанском Дербенте вооруженные люди напали на православный храм и синагогу. В сети появились видео, на которых видны пожары в храмах.

По данным МВД по республике Дагестан обстрел синагоги и храма произошел в Дербенте около 18:00. Один сотрудник полиции погиб, один ранен. Известно, что преступники скрылись с места инцидента на белом Volkswagen Polo.

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.

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