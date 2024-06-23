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Лица террористов, напавших на полицейских в Дагестане, попали на видео

Появились первые кадры с лицами напавших на полицию в Дагестане

В сети появились первые кадры с лицами террористов, атаковавших полицейских в Дагестане. Видео опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

На кадрах видно, как боевики ведут огонь из автоматов. Кроме того, судя по видео, преступники захватили полицейский автомобиль.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Стрельба также произошла в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.

Ранее стало известно, что представители СУ СК выехали на место происшествия в Дербенте.

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Стрельба в Дагестане
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