Глава Дагестана назвал «нелюдями» стрелявших по храмам в Махачкале и Дербенте

Глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале прокомментировал два ЧП, случившихся в Дербенте и Махачкале. По его словам, стрельба по полицейским является попыткой дестабилизации общественной ситуации.

«Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики», — написал Меликов.

Он призвал народ республики сохранять спокойствие и следить за поступлением официальной информации.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — заключил Меликов.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.