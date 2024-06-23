Один человек погиб в результате перестрелки у границы в Абхазии

Один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы, сообщают местные Telegram-каналы.

По данным СМИ, перестрелка произошла на границе по реке Псоу.

Также сообщается о стрельбе в районе Нового Афона, где есть пострадавшие.

Официальных комментариев в настоящее время не поступало.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.