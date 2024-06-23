Глава Дербента прокомментировал ситуацию в городе

Исполняющий обязанности главы Дербента Ахмед Кулиев заявил, что правоохранительные органы были подняты по тревоге после нападения на православную церковь и синагогу в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале Кулиева.
По его словам, в текущий момент предпринимаются все меры.
До этого в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в результате перестрелки, которая произошла у синагоги в Дербенте, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
В ведомстве подчеркнули, что неизвестные нападавшие обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия.
Также в министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.
По предварительной информации, в результате произошедшего один полицейский был ранен. По факту случившегося был объявлен план «перехват», устанавливаются личности нападавших.
Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.