Очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте

Момент нападения на сотрудников полиции в дагестанском Дербенте, снятый очевидцами, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным регионального МВД, около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) неустановленные лица обстреляли городские синагогу и церковь из автоматов. Среди силовиков есть пострадавшие. Известно, что преступники скрылись с места инцидента на белом Volkswagen Polo. Также сообщалось о пожаре в синагоге.

Параллельно стало известно о перестрелке на улице Ермошкина в Махачкале, где неизвестные напали на пост ДПС неподалеку от местной синагоги.

Также стрельба произошла в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы.

Ранее глава Дербента прокомментировал ситуацию в городе.