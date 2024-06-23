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Неизвестные открыли стрельбу на границе РФ и Абхазии

МК: неизвестные открыли стрельбу на российско-абхазской границе

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Неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу, пишет МК со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, есть убитые и раненые. Информация уточняется.

Также сообщается о стрельбе в районе Нового Афона, — там ранен как минимум один человек. Город расположен в 80 километрах от российской границы, находится на побережье Черного моря.

Местные органы власти и правоохранители пока не публиковали данные о ЧП.

Ранее в Дагестане произошла серия вооруженных нападений.

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