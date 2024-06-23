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МВД Дагестана сообщило об убийстве сотрудника полиции в Махачкале

МВД: в Махачкале убит сотрудник полиции, шестеро ранены

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Жоомарт Ураимов/РИА Новости

В Махачкале в результате нападения неизвестных один сотрудник полиции погиб, шестеро ранены. Об этом заявили в министерстве внутренних дел республики Дагестан, сообщает ТАСС.

«В Махачкале, предварительно, один сотрудник полиции убит, шесть ранены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших, погибших нет.

До этого в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что в результате перестрелки у синагоги в Дербенте пострадали сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что неизвестные нападавшие обстреляли синагогу из автоматического оружия.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.

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