МВД Дагестана сообщило об убийстве сотрудника полиции в Махачкале

В Махачкале в результате нападения неизвестных один сотрудник полиции погиб, шестеро ранены. Об этом заявили в министерстве внутренних дел республики Дагестан, сообщает ТАСС.
«В Махачкале, предварительно, один сотрудник полиции убит, шесть ранены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших, погибших нет.
До этого в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что в результате перестрелки у синагоги в Дербенте пострадали сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что неизвестные нападавшие обстреляли синагогу из автоматического оружия.
Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.