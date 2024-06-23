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МВД Дагестана рассказало подробности о перестрелке в Дербенте

МВД Дагестана: один сотрудник полиции погиб, один ранен в ходе перестрелки в Дербенте

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МВД по республике Дагестан опубликовало информацию о перестрелке в районе церкви в Дербенте. По информации из дежурной части, примерно в 18:00 неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

На данный момент известно, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация о погибших и раненых уточняется.

Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета, госномер — 921.

Вооруженный конфликт в Дербенте произошел вечером 23 июня.

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