МВД ФРГ прокомментировало данные о нехватке финансирования полиции

Министерство внутренних дел ФРГ опровергло информацию о том, что правоохранительным органам страны катастрофически не хватает финансирования и кадров, о чем ранее говорилось в материалах газеты Bild. Опровержение ведомство опубликовало в соцсети Х.

МВД призвало издание проверять факты и опубликовало статистические данные.

«Федеральное правительство инвестирует 1,9 млрд в новые вертолеты для федеральной полиции. Бюджет федеральной полиции на 500 млн выше, чем пять лет назад. Федеральная полиция ежегодно увеличивает штат на 1000 человек», – говорится в публикации министерства.

Накануне Bild сообщила, что глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить проект закона, который позволит брать на госслужбу больше граждан с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице. Закон, по данным издания, призван отобразить многообразие немецкого общества в административных органах.

Ранее в Германии усилили борьбу с дезинформацией из-за рубежа.