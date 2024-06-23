Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД ФРГ прокомментировало данные о нехватке финансирования полиции

МВД Германии опровергло информацию о нехватке финансирования и кадров в полиции

close
100%
Michael Probst/AP

Министерство внутренних дел ФРГ опровергло информацию о том, что правоохранительным органам страны катастрофически не хватает финансирования и кадров, о чем ранее говорилось в материалах газеты Bild. Опровержение ведомство опубликовало в соцсети Х.

МВД призвало издание проверять факты и опубликовало статистические данные.

«Федеральное правительство инвестирует 1,9 млрд в новые вертолеты для федеральной полиции. Бюджет федеральной полиции на 500 млн выше, чем пять лет назад. Федеральная полиция ежегодно увеличивает штат на 1000 человек», – говорится в публикации министерства.

Накануне Bild сообщила, что глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить проект закона, который позволит брать на госслужбу больше граждан с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице. Закон, по данным издания, призван отобразить многообразие немецкого общества в административных органах.

Ранее в Германии усилили борьбу с дезинформацией из-за рубежа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами