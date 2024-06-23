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Отдыхающие в Крыму россияне не собираются покидать полуостров из-за обстрелов

АТОР: туристы не планируют досрочно завершать отдых в Крыму из-за обстрелов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Туроператоры не получали просьб преждевременно прекратить отдых в Крыму от туристов в связи с обстрелами Севастополя со стороны украинской армии, отмены путевок на полуостров носят единичный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали», — говорится в сообщении.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

По данным военкора Алексея Живова, ракеты на город якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее в МИД пригрозили ответом за удар ВСУ по Севастополю.

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