Для оказания помощи пострадавшим в Севастополе привлекли врачей из других регионов

Более 20 бригад скорой помощи работают в Севастополе, эвакуируя пострадавших граждан в больницы, после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

«Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи», — рассказал журналистам заместитель министра.

Он добавил, что в город вызвали медиков из других российских регионов, в частности — из клиник Республики Крым. Они помогают севастопольским коллегам с оказанием помощи пострадавшим.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее сообщалось, что Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе.