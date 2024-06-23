Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. В селе Муром при атаке беспилотным летательным аппаратом у частного дома выбило окна, были повреждены кровля и внутренняя отделка. Кроме того, повреждение получила одна ГАЗель.

«В селе Красное в результате обстрела на одной из улиц отсутствует электроэнергия», — написал Гладков.

В данный момент на местах атак осуществляют работу оперативные и аварийные службы.

Также губернатор Белгородской области сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

23 июня город Грайворон подвергся атаке трех украинских БПЛА. Из-за действий украинских военнослужащих пострадали четыре человека, одного мужчину спасти не удалось.

Ранее украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР).