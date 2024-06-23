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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Москве школьница набрала 400 баллов суммарно по четырем предметам ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом в Telegram-канале департамента образования и науки города рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Максимального результата добилась ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина.

Она сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

7 июня руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков заявил, что претензии, которые выдвигают к ЕГЭ, можно применить ко всем формам проверки знаний школьников.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что главный плюс ЕГЭ как типа проверочной работы — в совмещении выпускного и вступительного экзаменов.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что Единый государственный экзамен в России имеет массу недостатков, в том числе способствует «утечке умов» из страны.

Ранее ректор МГУ поддержал идею отмены ЕГЭ.

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