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В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны

Гладков: системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

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Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что средства защиты сбили несколько воздушных целей на подлете к административному центру региона. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Тем не менее несколько зданий получили урон. В частности, в Белгороде оказалось повреждено остекление коммерческого объекта.

«В Белгородском районе <...> в селе Никольское на территории частного домовладения пробита крыша летней кухни. В селе Таврово пробит навес частного жилого дома и поврежден автомобиль», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что в поселке Дубовое также было повреждено одно частное домовладение. Кроме того, урон получили два автомобиля.

Сейчас на местах происшествий работают сотрудники всех оперативных служб. В том числе они уточняют информацию о других последствиях атаки.

23 июня город Грайворон подвергся атаке трех украинских дронов. Из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека, одного мужчину спасти не удалось.

Ранее украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР).

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