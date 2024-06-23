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Папа Римский помог освободить митрополита Ионафана по просьбе патриарха Кирилла

Папа Римский Франциск помог освободить митрополита УПЦ Ионафана

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), который принадлежит к Украинской православной церкви по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства Папы Франциска по просьбе Святейшего», — рассказал он.

Севастьянов добавил, что в настоящее время глава Римской Католической церкви работает над освобождением и других архиереев, которых преследуют на Украине.

Глава Русской православной церкви 9 августа 2023 года после осуждения митрополита Ионафана направил обращение к предстоятелям поместных православных церквей, а также ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций, включая папу Римского.

Накануне стало известно, что митрополита Ионафана, которого приговорили к пяти годам лишения свободы на Украине, освободили по ходатайству патриарха Кирилла. В ближайшее время остро нуждающийся в лечении иерарх приедет в Москву.

7 августа 2023 года митрополит УПЦ Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы. Приговор был озвучен по статье «Публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины».

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.

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