В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека

Три украинских дрона атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанес удар по парковке возле многоквартирного жилого дома. В этот момент на стоянке находился мужчина, который получил серьезные ранения. Бригада скорой помощи не успела добраться до места, чтобы спасти гражданина.

По словам главы областной администрации, еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр населенного пункта. Здесь пострадали два мирных жителя, которых в срочном порядке доставили в больницу.

«Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации <...>. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма», — уточнил Гладков.

Как отметил губернатор, обоих пострадавших планируют перевести в региональную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.

Также он добавил, что целью третьего БПЛА стал многоквартирный жилой дом. Во время атаки на балконе одной из квартир стояла женщина. Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь, но от госпитализации жительница отказалась.

В конце глава области обратил внимание, что в результате ударов со стороны ВСУ в городе оказались повреждены многоквартирный жилой дом и магазин. Урон получили и несколько автомобилей.

Ранее в городе Белгороде после объявления ракетной опасности раздались звуки взрывов.