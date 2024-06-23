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В Одессе сожгли машину работника военкомата

«Страна»: в Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата

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Shutterstock

В Одессе неизвестные сожгли машину работника Приморского военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Уточняется, что пожар произошел в поселке Котовского.

До этого сообщалось, что в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в России).

17 июня издание «Страна» сообщало, что в Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации по судимости.

6 июня депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявлял, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее министерство обороны Украины призвало 17-летних юношей вернуться из-за границы.

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