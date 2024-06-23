Два человека пострадали на турнире по гольфу в США из-за удара молнии

Молния попала в дерево рядом с полем для гольфа в городе Кромвеле, расположенном в американском штате Коннектикут. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает телерадиокомпания CBS News.

В материале отмечается, что в настоящее время в населенном пункте проводится Чемпионат путешественников в рамках PGA Tour. Турнир проходит на территории частного гольф-клуба TPC River Highlands.

При этом во второй половине дня 22 июня в Кромвеле началась гроза, во время которой молния попала в дерево рядом с полем для гольфа. Около 16:30 по местному времени (23:30 мск) в экстренные службы начали поступать сообщения об инциденте на месте проведения соревнований.

В результате прибывшие спасатели обнаружили упавшее дерево и троих человек, которые находились возле него. Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь двоим пострадавшим, после чего доставили их в больницу для детального обследования. Еще один человек отказался от лечения.

16 июня в КНР два человека пострадали в результате прямого попадания молнии. Мужчины шли под зонтом по вокзалу в городе Цзиньчжоу, однако в какой-то момент в их зонт попала молния. Люди упали на землю, но почти сразу попытались подняться на ноги.

Впоследствии их госпитализировали. Жизням мужчин ничего не угрожает.

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