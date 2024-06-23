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Два человека пострадали на турнире по гольфу в США из-за удара молнии

На турнире по гольфу в США после удара молнии госпитализировали двоих человек

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Depositphotos

Молния попала в дерево рядом с полем для гольфа в городе Кромвеле, расположенном в американском штате Коннектикут. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает телерадиокомпания CBS News.

В материале отмечается, что в настоящее время в населенном пункте проводится Чемпионат путешественников в рамках PGA Tour. Турнир проходит на территории частного гольф-клуба TPC River Highlands.

При этом во второй половине дня 22 июня в Кромвеле началась гроза, во время которой молния попала в дерево рядом с полем для гольфа. Около 16:30 по местному времени (23:30 мск) в экстренные службы начали поступать сообщения об инциденте на месте проведения соревнований.

В результате прибывшие спасатели обнаружили упавшее дерево и троих человек, которые находились возле него. Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь двоим пострадавшим, после чего доставили их в больницу для детального обследования. Еще один человек отказался от лечения.

16 июня в КНР два человека пострадали в результате прямого попадания молнии. Мужчины шли под зонтом по вокзалу в городе Цзиньчжоу, однако в какой-то момент в их зонт попала молния. Люди упали на землю, но почти сразу попытались подняться на ноги.

Впоследствии их госпитализировали. Жизням мужчин ничего не угрожает.

Ранее ученый рассказал, опасно ли фотографировать молнию на телефон.

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