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Петербургские врачи вернули 12-летнему подростку с инсультом способность дышать

В Петербурге врачи вернули подростку способность дышать после инсульта

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Freepik.com

Врачи-оториноларингологи Педиатрического университета вернули способность нормально дышать подростку, перенесшему инсульт. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В 2021 году 12-летний подросток, ранее не сталкивавшийся с проблемами здоровья, перенес инсульт. Из-за поражения головного мозга начались проблемы с дыханием и глотанием, решением которых стали трахеостома и гастростома. Врачи спасли жизнь пациента, а когда мать с сыном выписались из астраханской больницы, начался долгий период восстановления.

Школьник стал постепенно возвращаться к прежней жизни, но отверстие в трахее оставалось помехой для реабилитации. Тогда его мать обратилась к врачам Педиатрического университета, и семью пригласили на обследование. Врачи планомерно готовили ребенка к операции по удалению трахеостомы, так как за долгое время подросток отвык нормально дышать.

«Нет никаких секретных и суперсовременных методик, но важны опыт и комплексный подход, которые есть в клинике Педиатрического университета», — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Дмитрий Бреусенко.

Отверстие в трахее, из которого убрали трубку, скоро затянется, подросток уже дышит самостоятельно.

Ранее в Подмосковье у ребенка обнаружили крупную кисту с волосами, зубами и костями.

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