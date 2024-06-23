В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на территории Венесуэлы. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации специалистов, природный катаклизм произошел в штате Сукре. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 66 км к северо-востоку от города Карупано. В данном населенном пункте проживают порядка 167 тыс. человек.

Очаг землетрясения, в свою очередь, находится на глубине 98 км.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается возможных разрушений на территории Венесуэлы.

Вечером 22 июня в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,0. Как рассказали в национальном Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в 21:29 (совпадает с мск) в районе города Доганшехир ощущались подземные толчки. При этом очаг природного катаклизма залегал на глубине всего 10 км.

16 июня на территории Грузии зарегистрировали сразу четыре землетрясения. Их магнитуда составила от 3,8 до 4,7.

Ранее поклонники американской певицы Тейлор Свифт, посетившие ее концерты в Шотландии, вызвали сейсмическую активность в этой стране.