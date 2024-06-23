В Омской области двухлетний мальчик ушел из дома и бродил по лесу всю ночь

В селе Юрьевка Павлоградского района области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку, ребенка нашли в лесу ночью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Омской области.

В правоохранительные органы обратились родители двухлетнего мальчика, они рассказали, что привезли сына в гости к бабушке в деревню Юрьевка. В какой-то момент мальчик ушел из дома, когда бабушка отвлеклась, и пропал.

Сначала семья искала ребенка самостоятельно, ночью они обратились в экстренные службы. По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Павлоградскому району, сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска.

Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке, медицинская помощь ему не потребовалась, с семьей малолетнего проведена профилактическая беседа.

Ранее в Омске прохожие нашли на улице босого двухлетнего мальчика.