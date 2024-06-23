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Пенсионерка лишилась более 5 млн рублей после общения с мошенниками

В Нижегородской области мошенники выманили у пенсионерки более 5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Балахны отдала мошенникам более пяти миллионов рублей, совершив 29 переводов. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления под угрозой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась 69-летняя женщина, она сообщила, что в течение нескольких дней общалась по телефону с неизвестными. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся под угрозой и все деньги необходимо перевести на указанные ими якобы безопасные счета.

Россиянка 29 раз ездила к разным банкоматам и отправляла злоумышленникам деньги. Получив последний транш, мошенники перестали выходить на связь, Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что житель Кабанского района Бурятии взял в кредит пять миллионов рублей после общения с мошенниками из «Минфина». Мужчина искал в сети способы дополнительного заработка и нашел объявление о работе на бирже. С ним связались неизвестные и порекомендовали пройти регистрацию на биржевом портале. Спустя некоторое время он получил письмо из министерства финансов о назначении персональных менеджеров. По видеосвязи они объяснили ему, какие действия нужно предпринять для вложения денег и на какие счета их перевести. Потерпевший оформил несколько онлайн-кредитов в банке и перевел деньги на указанные счета.

Ранее аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей.

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