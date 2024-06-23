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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Глава Липецкой области Артамонов: в регионе отменен режим воздушной опасности

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В Липецкой области отменен режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, угроза атаки беспилотников также отменена в Липецком районе.

«Отбой красного и желтого уровней», — написал чиновник.

В ночь на 23 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Также средства ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Дроны были сбиты над Смоленском и Ярцево.

22 июня в министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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