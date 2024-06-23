Москвичам рассказали о погоде на Троицу

Облачно с прояснениями будет в Москве в воскресенье, на Троицу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в российской столице ожидается +21-23℃, в ночь на понедельник температура может опуститься примерно на 10 градусов.

«Местами ожидается кратковременный дождь», — уточнили в сообщении.

Ветер в Московском регионе будет дуть западный, 5-10 м/с. Прогнозируется атмосферное давление 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье 23 июня температура воздуха будет колебаться в пределах +19 — 24℃. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до +9℃.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал «немного дождей» в воскресенье в Москве.

До этого председатель правления клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова посоветовала дачникам в перерывах между дождливыми днями обустроить на своем участке систему отвода лишней воды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на черноморских курортах.