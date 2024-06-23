Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опасность атаки дронов отменили в Воронежской области

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области

close
100%
Global Look Press

Режим опасности атаки украинских беспилотников отменили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он.

Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области в 1:50 мск. Почти через четыре часа, в 5:43 на канале главы региона появилось сообщение об отбое тревоги.

В ночь на 23 июня дроны Вооруженных сил Украины несколько раз сбивали над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что украинские беспилотники удалось ликвидировать над Трубчевским районом. В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона, средства защиты ликвидировали два дрона ВСУ. Летательные аппараты сбили в небе над Суражским районом.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами