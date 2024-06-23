В Турции произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали в турецкой провинции Малатья на востоке страны. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В ведомстве подчеркнули, что подземные толчки ощущались в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).

Глубина очага землетрясения превысила 10 километров.

19 июня землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Еврейской автономной области (ЕАО). По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, его эпицентр находился в 40 км юго-западнее города Биробиджана на глубине 11 км. Жители поселка городского типа Кульдур, расположенного в ЕАО, ощутили подземные толчки силой 3-4 балла. Также их зафиксировали в Хабаровске. Там сила подземных толчков составила два балла.

До этого у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Угрозы цунами в результате подземных толчков не было.

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