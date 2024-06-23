Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции произошло землетрясение

AFAD: в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

close
100%
Depositphotos

Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали в турецкой провинции Малатья на востоке страны. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В ведомстве подчеркнули, что подземные толчки ощущались в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск).
Глубина очага землетрясения превысила 10 километров.

19 июня землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Еврейской автономной области (ЕАО). По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, его эпицентр находился в 40 км юго-западнее города Биробиджана на глубине 11 км. Жители поселка городского типа Кульдур, расположенного в ЕАО, ощутили подземные толчки силой 3-4 балла. Также их зафиксировали в Хабаровске. Там сила подземных толчков составила два балла.

До этого у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Угрозы цунами в результате подземных толчков не было.

Ранее слушатели певицы Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность в Шотландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами