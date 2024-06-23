Над Брянской областью сбили еще девять беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Дубровским районом, два дрона — над Брянским районом. По одному БПЛА были сбиты над Клинцовским районом, Новозыбковском и Стародубским муниципальными округами.

Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого Богомаз рассказал, что средства противовоздушной обороны в течение часа сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

22 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.