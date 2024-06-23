В Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ

Пожар, охвативший одно из зданий на территории бывшего завода МиГ в Москве, потушен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

По их информации, пострадавших нет.

Как сообщалось, возгорание было зафиксировано на четвертом этаже выселенного здания, расположенного на территории бывшего завода МиГ в столице. Его площадь составляла около 300 кв. м.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в данном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации». Этому пожару был присвоен второй ранг сложности.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.