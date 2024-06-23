Россиянам рассказали, как понять, что у вашей кошки или собаки психические расстройства

Проблемы поведения и расстройства психики у домашних животных — понятия с очень тонкой гранью. Объективно оценить ситуацию может только специалист. Какие признаки могут указывать на расстройства психики у собак и кошек, «Газете.Ru» рассказала Полина Парфентьева, зоопсихолог Vetcity Clinic.

«Проблемы поведения — это естественное поведение животного, которое по каким-то причинам становится гипертрофированным или вызывает беспокойство у владельцев. Такое поведение может возникать вследствие неверного обучения, неудовлетворенных видовых потребностей, самоподкрепления, возрастных особенностей или стрессовых состояний. Например, подбор пищи на улице, нечистоплотность щенков и другие проблемы», — объяснила она.

По словам зоопсихолога, расстройства психики — это более серьезные состояния, требующие значительной работы и иногда даже медикаментозной поддержки.

«Они напоминают хронические заболевания, которые могут уходить в ремиссию, но иногда возвращаться. Как правило, почти всегда на расстройства психики накладываются проблемы поведения. У животных могут встречаться различного рода фобии, посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивные расстройства, расстройства пищевого поведения, тревожные расстройства, синдром дефицита внимания», — добавила эксперт.

Как отметила специалист, самые частые расстройства — нарушения развития психики. Это происходит, когда в чувствительный период развития животное не получает достаточного количества стимулов, и его психика не учится справляться с нагрузками.

Она несколько тревожных симптомов, которые дают повод обратиться к зоопсихологу.

«Расстройство сна. Норма сна для взрослых животных составляет 14-18 часов, и чуть больше — для детенышей и пожилых. Важно не только количество, но и качество сна: он должен быть спокойным и глубоким. Также, бесцельное поведение. Например, собака кружится или хаотично рвется с поводка на прогулке, но практического смысла в этом поведении нет: нет никакого логичного стимула, который заставляет животное так себя вести. Происходит движение ради движения. Сюда также относятся действия, неадекватные по силе и длительности внешнего раздражителя. Например, собака всегда пугается звука проезжающих автомобилей и в панике пытается убежать от хозяина. Животное чувствует субъективную опасность за свою жизнь и теряет самоконтроль, но в норме звук мотора автомобиля по своей силе не должен настолько сильно пугать животное. Или питомец быстро «перегревается» в игре с сородичем и все заканчивается дракой. Здесь мы будем ставить вопрос о том, почему нервная система питомца не справилась с длительностью данной нагрузки», — рассказала специалист.

К тревожным признакам также относятся: повторяющиеся или навязчивые движения, такие как чрезмерное вылизывание лап или ловля несуществующих мух; самоповреждение, например, выгрызание хвоста; генерализация страха, когда страх постепенно распространяется на все большее количество ситуаций или мест. Например, сначала кошка боялась есть на кухонной столешнице, потом на кухне, затем во всех комнатах; страх, несоответствующий ситуации, например, боязнь гулять в привычной среде, есть из миски, страх новых предметов; уровень возбуждения, несоответствующий ситуации, например, чрезмерное возбуждение на прогулке.

«Если вы заметили у своего питомца один или несколько из этих симптомов, это повод обратиться к специалисту. Забота о психическом здоровье домашних животных не менее важна, чем забота о физическом здоровье. Необходимо помнить о том, что психические страдания могут существенно снижать уровень жизни питомца», — резюмировала эксперт.

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