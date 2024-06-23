На фоне санкций популярность юаня как средства хранения сбережений выше, чем евро

Доверие россиян к доллару и евро как средству хранения накоплений снизилось после остановки торгов этими валютами на Московской бирже. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян (58%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 30% опрошенных, в евро — 24%.

В прошлом году у доллара было 37% сторонников, у евро — 30%. Сейчас же, после введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов этими валютами на Московской бирже, доверие россиян к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый (выше, чем к евро): сегодня 27% россиян считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше — американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Лучшей валютой для хранения сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль (39%), 16% — доллар и только — 4% евро. Причем россияне до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше — рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.

Ранее эксперт заявил, что санкции против Мосбиржи в меньшей степени повлияют на россиян.