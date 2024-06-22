Глава МИД Польши Сикорский высказался о возможном участии в выборах президента

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала TVN.

«Если бы Качиньский (лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский) выставил свою кандидатуру, то я бы с ним сразился, скажу честно. Я бы сделал так, чтобы он опять проиграл», – сказал министр.

При этом глава МИД отметил, что вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента должна решать партия. Сикорский является активистом партии «Гражданская платформа» нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Отмечается, что очередные выборы президента Польши должны пройти весной 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда уже не сможет в них участвовать, так как занимает высший государственный пост два срока подряд.

До этого издание Politico писало, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может создать должность комиссара ЕС по обороне и может назначить на этот пост Сикорского.

Премьер Польши Туск заявил, что не намерен баллотироваться в президенты.