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Глава МИД Польши Сикорский высказался о возможном участии в выборах президента

Глава МИД Польши Сикорский не исключил выдвижения на пост президента

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост президента страны. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала TVN.

«Если бы Качиньский (лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский) выставил свою кандидатуру, то я бы с ним сразился, скажу честно. Я бы сделал так, чтобы он опять проиграл», – сказал министр.

При этом глава МИД отметил, что вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента должна решать партия. Сикорский является активистом партии «Гражданская платформа» нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Отмечается, что очередные выборы президента Польши должны пройти весной 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда уже не сможет в них участвовать, так как занимает высший государственный пост два срока подряд.

До этого издание Politico писало, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может создать должность комиссара ЕС по обороне и может назначить на этот пост Сикорского.

Премьер Польши Туск заявил, что не намерен баллотироваться в президенты.

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