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МВД ФРГ планирует увеличить число мигрантов на госслужбе

Bild: МВД ФРГ предложит брать на госслужбу больше людей с миграционным прошлым

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Kerstin Joensson/AP

Глава МВД Германии Нэнси Фезер намерена представить проект закона, который позволяет брать на государственную службу больше граждан с миграционной историей и способствовать их продвижению по карьерной лестнице. Об этом пишет Bild со ссылкой на документ ведомства.

Как отмечает издание, закон направлен на расширение участия людей с миграционным прошлым в управлении страной. Его целью ставится отображение многообразия немецкого общества в административных органах. Кроме того, он предполагает увеличение доли лиц с миграционным прошлым на госслужбе.

Планируется, что все объявления о вакансии будут содержать пометку, гласящую, что заявления о приеме на работу от таких лиц «исключительно приветствуются». Кабмин Германии обяжут каждые четыре года отчитываться перед бундестагом об увеличении доли людей с миграционной историей на госслужбе, будут проводиться опросы сотрудников и мониторинг ситуации.

Как отмечает издание, многие специалисты уже раскритиковали данную идею. В частности, эксперт по государственному праву Кристиан Хилльгрубер назвал его «неудачным уже в зародыше».

Ранее Дуда раскритиковал немецких полицейских за тайный ввоз мигрантов в Польшу.

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