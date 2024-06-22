В РПЦ заявили о новом названии дня 22 июня в церковном календаре

22 июня будет именоваться в церковном календаре Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

«Я благословляю именовать этот день Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения. Это событие не должно покинуть нашу память и должно быть запечатлено в нашей церковной истории», – сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду на то, что возвращение иконы в обитель укрепит веру в людях, а многих обратит в православие.

Сегодня «Троицу» Андрея Рублева перенесли из Храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала икону Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Позже сообщалось, что икона находится в нормальном состоянии.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.