«Троицу» Рублева перенесли в Троицкий собор

«Троицу» Рублева переместили из Храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.
Икону разместили перед ее списком, который располагается в иконостасе Троицкого собора рядом с царскими вратами.
Патриарх назвал возвращение иконы «великим историческим событием», которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны. Он постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
«Троицу» вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.
В июле 2023 года Третьяковская галерея передала икону Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. В ноябре сообщалось, что в ее состоянии не обнаружено деструктивных изменений.
Ранее в Подмосковье россиянин похитил из храма золотые украшения и пожертвования прихожан.