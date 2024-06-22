«Троицу» Рублева перенесли в Троицкий собор

«Троицу» Рублева переместили из Храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

Икону разместили перед ее списком, который располагается в иконостасе Троицкого собора рядом с царскими вратами.

Патриарх назвал возвращение иконы «великим историческим событием», которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны. Он постановил именовать 22 июня праздником принесения «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

«Троицу» вернули в лавру накануне дня Святой Троицы, который Русская православная церковь встречает в 2024 году 23 июня.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала икону Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. В ноябре сообщалось, что в ее состоянии не обнаружено деструктивных изменений.

Ранее в Подмосковье россиянин похитил из храма золотые украшения и пожертвования прихожан.