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Финальное мероприятие «Сада памяти» прошло в День памяти и скорби в Москве

В Москве на Поклонной горе состоялось финальное мероприятие акции «Сад памяти»

Около Музея Победы состоялось финальное мероприятие ежегодной акции «Сад памяти». В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса на Поклонной горе посадили 20 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе акции.

Традиционно акция начинается в марте в Крыму, а завершается 22 июня в Москве. В ходе нее уже высажены десятки миллионов деревьев.

«Участвуя в акции, мы не только увековечиваем память о героических поступках наших защитников, но и передаем важные ценности будущим поколениям. Акция «Сад Памяти» является живым символом вечной благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мир и свободу», — сказала председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Главная цель акции — это высадка 27 млн деревьев в память о каждом герое Великой Отечественной войны. Эта акция также решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда, позволяет участникам акции снижать свой углеродный след.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Акцию реализуют в поддержку нацпроекта «Экология».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и приехать на удобную локацию в назначенный день, инвентарь и посадочный материал дадут на месте. Можно высадить свое дерево и самому зарегистрировать точку на карте на сайте акции.

Ранее стало известно, что мемориальные деревья в День памяти и скорби высадили в Индии.

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